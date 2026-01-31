Chilecito celebra la recuperación de aves silvestres rescatadas del cautiverio

En Chilecito, se llevó a cabo la recuperación de una importante cantidad de aves que se encontraban en situación de cautiverio. Esta acción fue resultado de un operativo conjunto entre autoridades ambientales y organizaciones de conservación.
Las aves rescatadas serán trasladadas a centros de rehabilitación, donde recibirán la atención necesaria para su recuperación. La intervención busca garantizar la protección de la fauna local y fomentar la preservación de las especies autóctonas.
Este tipo de operativos son esenciales para combatir el tráfico ilegal de animales y crear conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad en la región.