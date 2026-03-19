Jueves, 19 de Marzo 2026
Debate sobre la Reforma Laboral: SIDIUNLAR invita a la comunidad este viernes
La Rioja

Debate sobre la Reforma Laboral: SIDIUNLAR invita a la comunidad este viernes

El 20 de marzo, SIDIUNLAR organiza un encuentro en la Ciudad Universitaria sobre la Ley de Modernización Laboral, con la participación de senadores y especialistas. Se busca debatir su impacto en los derechos laborales.

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El Sindicato de Trabajadores Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja (SIDIUNLAR) llevará a cabo un encuentro el próximo viernes 20 de marzo a las 10:30 horas en la Sala Roja de la Ciudad Universitaria. Este evento, titulado “Ley de Modernización Laboral”, está abierto a la comunidad académica y al público en general, y busca debatir sobre los desafíos que presenta la nueva normativa en el contexto actual del país.

El objetivo principal es crear un espacio para discutir las “implicancias y desafíos que esta reforma plantea” en el ámbito laboral. Para esto, se contará con la presencia de destacados especialistas que ofrecerán una visión técnica y política sobre el impacto de la ley en los derechos de los trabajadores. Entre los disertantes se encuentran el senador nacional Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro, quienes aportarán sus perspectivas al debate.

Los senadores nacionales por La Rioja, Florencia López y Fernando Rejal, también participarán en el panel, enriqueciendo la discusión con sus enfoques legislativos. SIDIUNLAR extiende una invitación a la sociedad para participar en esta instancia de formación y análisis, que busca abordar temas de gran relevancia social y económica.

Se espera que el encuentro no solo brinde información, sino que también fomente un intercambio constructivo entre los asistentes, contribuyendo a un análisis crítico de la Ley de Modernización Laboral y sus posibles efectos en el mundo laboral argentino.

Etiquetas: la rioja unlar ley de modernización laboral encuentro académico derechos laborales política
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