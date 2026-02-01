Jóvenes líderes de La Rioja se forman para impulsar el desarrollo provincial

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela recibió a jóvenes de La Rioja que participaron en el Encuentro de Jóvenes del Programa Federal de Formación para Líderes del Futuro. Este año, la provincia estuvo representada por 21 jóvenes en un programa organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que busca formar líderes para el desarrollo.

Durante el encuentro, Quintela agradeció a los participantes y subrayó la importancia de la formación de líderes, resaltando el potencial de la provincia en sectores como la industria olivícola y la vitivinícola. También destacó el desarrollo agrícola en el sur de La Rioja, donde se cultivan soja, trigo, maíz y maní.

Quintela instó a los jóvenes a ser activos en la toma de decisiones y a contribuir al desarrollo provincial. Por su parte, Ignacio "Nacho" Armagnague, responsable de la actividad, comentó que todos los participantes son menores de 40 años y han sido formados con propuestas financiadas por el gobierno provincial y el CFI.

La Rioja presentó 3 proyectos, de los cuales uno fue seleccionado para la Semana de Integración Federal, destacándose como el mejor entre las 23 provincias del país. Este proyecto se denomina Polo Regional del Algarrobo (PORA).