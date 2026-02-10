Martes, 10 de Febrero 2026
La Rioja se prepara para recibir el primer encuentro Therian en Plaza 25 de Mayo
La Rioja se prepara para recibir el primer encuentro Therian en Plaza 25 de Mayo

El martes 10 de febrero, la Plaza 25 de Mayo en La Rioja será el escenario de un encuentro de la comunidad therian, que busca visibilizar su identidad y fomentar la aceptación. Se espera una masiva participación de jóvenes y adultos, con actividades que promueven el diálogo sobre la conexión entre humanos y animales.

Este martes 10 de febrero, la Plaza 25 de Mayo en La Rioja será el escenario de un encuentro destinado a la comunidad therian, que se identifica con animales no humanos. La organización de este evento surge como respuesta a la creciente viralización de contenidos en redes sociales, donde miembros de esta comunidad comparten su conexión con diversas especies a través de videos y accesorios.

El propósito principal del encuentro es reunir a personas que comparten intereses y experiencias similares, creando un espacio seguro para la expresión de su identidad. Se anticipa una gran participación de jóvenes y adultos, quienes buscarán visibilizar su comunidad y fomentar el diálogo sobre la diversidad y las conexiones entre humanos y animales.

A medida que el fenómeno therian gana notoriedad en Argentina y el mundo, se espera que el evento no solo sirva como punto de encuentro, sino también como plataforma para la aceptación de nuevas formas de identidad. Los organizadores están preparando actividades y talleres que promueven el entendimiento y la celebración de la diversidad en todas sus manifestaciones.

Etiquetas: la rioja comunidad therian encuentro plaza 25 de mayo diversidad identidad
