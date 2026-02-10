La Rioja se prepara para recibir el primer encuentro Therian en Plaza 25 de Mayo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este martes 10 de febrero, la Plaza 25 de Mayo en La Rioja será el escenario de un encuentro destinado a la comunidad therian, que se identifica con animales no humanos. La organización de este evento surge como respuesta a la creciente viralización de contenidos en redes sociales, donde miembros de esta comunidad comparten su conexión con diversas especies a través de videos y accesorios.

El propósito principal del encuentro es reunir a personas que comparten intereses y experiencias similares, creando un espacio seguro para la expresión de su identidad. Se anticipa una gran participación de jóvenes y adultos, quienes buscarán visibilizar su comunidad y fomentar el diálogo sobre la diversidad y las conexiones entre humanos y animales.

A medida que el fenómeno therian gana notoriedad en Argentina y el mundo, se espera que el evento no solo sirva como punto de encuentro, sino también como plataforma para la aceptación de nuevas formas de identidad. Los organizadores están preparando actividades y talleres que promueven el entendimiento y la celebración de la diversidad en todas sus manifestaciones.