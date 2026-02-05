Nonogasta se prepara para el Festival Nacional del Torrontés Riojano este sábado

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Festival Nacional del Torrontés Riojano se llevará a cabo el próximo sábado 7 de febrero a las 22:00 en el Club Joaquín Víctor González de Nonogasta, dentro del Departamento Chilecito. Este evento promete ser un atractivo tanto para los vecinos como para los visitantes, con una programación que incluye una variedad de artistas y degustaciones de productos locales.

La grilla de artistas incluye a Belén Herrera, Los Cantores del Alba por Siempre, Héctor Lazo, entre otros, ofreciendo un espacio para que los talentos locales se exhiban. Las entradas anticipadas tienen un precio de 7.000 pesos, mientras que en la puerta el costo será de 10.000 pesos. Se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en Chilecito y Nonogasta.

Además de la música, habrá degustaciones de vinos y, por primera vez, de cervezas, lo que enriquecerá la experiencia de los asistentes. La organización ha trabajado para que los precios de los alimentos sean accesibles, priorizando la venta de productos de productores locales. También se ha destacado el apoyo del Gobierno provincial y municipal para la realización de este evento cultural, que busca fortalecer los lazos comunitarios y celebrar la vitivinicultura de la región.