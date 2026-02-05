Cortes de luz en Chepes por temporal: equipos de emergencia en alerta

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En la ciudad de Chepes, un intenso temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento causó serios inconvenientes en diferentes sectores, afectando los servicios esenciales y dejando a varios barrios sin suministro eléctrico. Las autoridades han desplegado un operativo preventivo tras la caída de postes de energía eléctrica en la calle Benjamín Rincón.

Los equipos de emergencia están trabajando arduamente para restablecer el servicio eléctrico y normalizar la situación. Mientras tanto, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitando acercarse a cables caídos y permanecer en lugares seguros hasta que mejoren las condiciones climáticas.

La comunidad de Chepes se enfrenta a un panorama crítico, similar a eventos climáticos anteriores, con la esperanza de que se tomen las medidas necesarias para prevenir daños mayores en el futuro. Las autoridades continúan monitoreando el clima ante la posibilidad de nuevas precipitaciones o ráfagas intensas.