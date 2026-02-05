Jueves, 5 de Febrero 2026
Fotomultas en La Rioja: un cambio esperado para aumentar la seguridad en las calles
La Rioja

Fotomultas en La Rioja: un cambio esperado para aumentar la seguridad en las calles

El Municipio Capital implementará un sistema de fotomultas en abril, sumando 69 nuevos semáforos a los 109 existentes. Se busca reducir siniestros y mejorar la seguridad vial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Municipio Capital implementará un sistema de fotomultas a partir de abril, como parte del Plan Integral de Semaforización. Este plan busca reducir los siniestros viales y proteger a peatones y conductores, según lo declarado por el secretario general del Municipio, Gonzalo Bustos.

La estrategia incluye la instalación de 69 nuevos semáforos en 22 puntos estratégicos de la ciudad, que se sumarán a los 109 semáforos ya existentes. Estas ubicaciones fueron elegidas tras un análisis técnico sobre los focos de siniestralidad vial, utilizando datos del sistema 911 de la provincia.

A partir de principios de abril, se activará el sistema de fotomultas, acompañado de una campaña de concientización para informar a la comunidad sobre su funcionamiento. Según los funcionarios, esta iniciativa no solo busca sancionar infracciones, sino también fomentar un cambio cultural en la movilidad urbana y mejorar el comportamiento de los conductores.

El gobierno local, encabezado por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, dirigida por Carolina Dascola, resalta la colaboración entre diversas áreas como clave para el éxito de estas medidas, que buscan aumentar la seguridad vial en la ciudad.

Etiquetas: capital seguridad vial fotomultas tránsito gobierno local semaforización
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1481 articles →

Artículos relacionados

El centro de La Rioja se moderniza con la instalación de 70 nuevos semáforos

Barrios de Chepes sufren cortes de energía por las intensas lluvias y vientos

Riesgo de tormentas y granizo en La Rioja: precauciones necesarias para este jueves
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar