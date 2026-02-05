Fotomultas en La Rioja: un cambio esperado para aumentar la seguridad en las calles

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Municipio Capital implementará un sistema de fotomultas a partir de abril, como parte del Plan Integral de Semaforización. Este plan busca reducir los siniestros viales y proteger a peatones y conductores, según lo declarado por el secretario general del Municipio, Gonzalo Bustos.

La estrategia incluye la instalación de 69 nuevos semáforos en 22 puntos estratégicos de la ciudad, que se sumarán a los 109 semáforos ya existentes. Estas ubicaciones fueron elegidas tras un análisis técnico sobre los focos de siniestralidad vial, utilizando datos del sistema 911 de la provincia.

A partir de principios de abril, se activará el sistema de fotomultas, acompañado de una campaña de concientización para informar a la comunidad sobre su funcionamiento. Según los funcionarios, esta iniciativa no solo busca sancionar infracciones, sino también fomentar un cambio cultural en la movilidad urbana y mejorar el comportamiento de los conductores.

El gobierno local, encabezado por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, dirigida por Carolina Dascola, resalta la colaboración entre diversas áreas como clave para el éxito de estas medidas, que buscan aumentar la seguridad vial en la ciudad.