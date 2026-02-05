Jueves, 5 de Febrero 2026
El centro de La Rioja se moderniza con la instalación de 70 nuevos semáforos
La Rioja

El centro de La Rioja se moderniza con la instalación de 70 nuevos semáforos

Se instalarán más de 70 semáforos en 22 puntos críticos de la ciudad para reducir siniestralidad vial en los próximos 10 meses. Este plan busca mejorar la seguridad de peatones y conductores.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Municipio Capital ha iniciado un Plan de Semaforización que contempla la instalación de más de 70 semáforos en 22 puntos críticos con alta siniestralidad vial. Esta iniciativa forma parte del Plan Integral de Movilidad y Seguridad Vial declarado por el intendente Armando Molina y se llevará a cabo en los próximos 10 meses.

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte, Carolina Dáscola, destacó que el objetivo principal es reducir los siniestros viales y mejorar la seguridad tanto de peatones como de conductores mediante intervenciones fundamentadas en datos técnicos. En este sentido, el secretario general del municipio, Gonzalo Bustos, afirmó que estas medidas buscan mejorar la transitabilidad y seguridad de los vecinos.

Asimismo, Agostina Stivala, Subsecretaria de Servicios Públicos y Movilidad, mencionó que se implementarán operativos y controles para proteger los dispositivos de señalización luminosa, asegurando que se identifique a quienes causen daños a estos elementos.

El plan ha sido elaborado a partir de un análisis exhaustivo de la siniestralidad vial, con la participación de diversas direcciones y áreas de la Secretaría General.

Etiquetas: la rioja municipio capital semaforización seguridad vial tránsito obras públicas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1481 articles →

Artículos relacionados

Fotomultas en La Rioja: un cambio esperado para aumentar la seguridad en las calles

Barrios de Chepes sufren cortes de energía por las intensas lluvias y vientos

Riesgo de tormentas y granizo en La Rioja: precauciones necesarias para este jueves
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar