El centro de La Rioja se moderniza con la instalación de 70 nuevos semáforos

El Municipio Capital ha iniciado un Plan de Semaforización que contempla la instalación de más de 70 semáforos en 22 puntos críticos con alta siniestralidad vial. Esta iniciativa forma parte del Plan Integral de Movilidad y Seguridad Vial declarado por el intendente Armando Molina y se llevará a cabo en los próximos 10 meses.

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte, Carolina Dáscola, destacó que el objetivo principal es reducir los siniestros viales y mejorar la seguridad tanto de peatones como de conductores mediante intervenciones fundamentadas en datos técnicos. En este sentido, el secretario general del municipio, Gonzalo Bustos, afirmó que estas medidas buscan mejorar la transitabilidad y seguridad de los vecinos.

Asimismo, Agostina Stivala, Subsecretaria de Servicios Públicos y Movilidad, mencionó que se implementarán operativos y controles para proteger los dispositivos de señalización luminosa, asegurando que se identifique a quienes causen daños a estos elementos.

El plan ha sido elaborado a partir de un análisis exhaustivo de la siniestralidad vial, con la participación de diversas direcciones y áreas de la Secretaría General.