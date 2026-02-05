Sanagasta celebra el éxito del Chayero 2026 con ganancias cercanas a 30 millones de pesos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El intendente Federico de Sbiroli presentó este miércoles en la explanada municipal de Villa Sanagasta la rendición de cuentas del Chayero Sanagasteño 2026, correspondiente a la 51ª edición del festival. Durante el evento, que reunió a funcionarios y concejales, se destacó la importancia de la transparencia y la creación de empleo local en la organización del festival.

Se informó que un total de 416 personas trabajaron en el Chayero, generando un total de 48.595.000 pesos en pagos por diversas tareas. El festival recaudó 794.250.000 pesos, con gastos que alcanzaron 764.350.000 pesos, lo que resultó en una ganancia neta de 29.899.310 pesos. Esta ganancia se destinará a la construcción de un SUM en el barrio Las Chacras.

El impacto económico indirecto fue significativo, con aproximadamente 30 mil visitantes en las tres jornadas del festival, lo que generó un movimiento de 2.400 millones de pesos en áreas como hospedaje y gastronomía. La ocupación hotelera y la actividad gastronómica alcanzaron el 100%.

Además, los buffets administrados por áreas municipales generaron una ganancia total de 44.124.614 pesos, que se reinvertirá en la compra de herramientas y equipamiento para diferentes áreas. Sbiroli enfatizó que este fue su último Chayero como intendente, estableciendo las bases para futuras ediciones del festival.