Servicio especial de Rioja Bus facilitará el acceso a la Chaya 2026 desde Parques de la Ciudad

La secretaria de Transporte, Alcira Brizuela, anunció que todos los coches de Rioja Bus tendrán una parada en la puerta de Ranchos, sobre Avenida Ramírez de Velasco. Además, el próximo domingo se ofrecerá servicio de todas las líneas, comenzando desde los Parques de la Ciudad, Juventudes y Parque Norte.

Brizuela mencionó que el viernes y el sábado se realizará el recorrido habitual hacia Juventudes, donde habrá transporte exclusivo para la Chaya 2026 sin costo adicional, exceptuando las líneas 4 y 5 que desviarán su ruta. La funcionaria también advirtió sobre la compleja situación económica que enfrenta la provincia, afectando el servicio de transporte, el cual no ha podido renovar su flota debido a mayores gastos.

La secretaria subrayó la importancia de incorporar más coches para mejorar las frecuencias, especialmente con el inicio del ciclo lectivo en marzo. Además, destacó que el desfinanciamiento del gobierno nacional ha hecho que el subsidio provincial sea crucial para mantener el servicio, aunque se prevén aumentos en las tarifas. También se refirió a la preocupante cantidad de accidentes que ocurren a diario, especialmente con motos.

Finalmente, Brizuela indicó que el estado de las rutas nacionales ha impactado negativamente en el transporte interurbano, evidenciando una reducción del 60 por ciento en la cantidad de pasajeros que utilizan el transporte en los últimos dos años.