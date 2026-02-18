Miércoles, 18 de Febrero 2026
Paro de la CGT afectará el servicio de Rioja Bus durante 24 horas
Rioja Bus suspenderá sus servicios por 24 horas en apoyo al paro general de la CGT contra la reforma laboral. La UGATT garantiza un cese total del transporte en esa jornada decisiva.

La empresa Rioja Bus se ha sumado al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral, lo que significa que sus servicios estarán suspendidos durante un día. La decisión coincide con el tratamiento del proyecto de reforma laboral que se discutirá en la Cámara de Diputados.

Los usuarios de Rioja Bus deberán esperar hasta el día siguiente para que se reanuden los servicios a partir de las 6 de la mañana, con frecuencias normales. La Unión Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT) también ha manifestado su apoyo al paro, garantizando la paralización total de los medios de transporte de pasajeros el día que se debata la reforma.

En un comunicado, la UGATT afirmó que acata lo resuelto por la CGT y reafirmó su compromiso en defensa de los derechos laborales. La discusión sobre la reforma ha generado tensiones significativas en el país, donde los sindicatos advierten que podría afectar gravemente las condiciones laborales de los trabajadores argentinos.

Se espera que la movilización en el día de la votación sea una de las más importantes en años recientes, reflejando el descontento generalizado con las reformas propuestas.

