Servicios reanudados en Villa Mazán tras desborde del río La Punta: operativos en marcha

El Comité de Emergencia (COE) ha informado sobre las acciones realizadas en Villa Mazán, departamento Arauco, tras el desborde del río La Punta, que afectó a la localidad. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza y saneamiento en viviendas que sufrieron el ingreso de lodo y agua, así como la liberación de calles.

Las autoridades han indicado que se realizó el despeje de la RN N° 60, donde se registraron desmoronamientos y acumulación de arena, restableciendo la circulación vehicular con precaución. La empresa Edelar restableció el suministro eléctrico en las zonas afectadas, aunque cinco viviendas permanecen sin servicio por motivos de seguridad.

Para garantizar la seguridad de los habitantes, se coordinó con el municipio y se contó con la participación de diversas instituciones, incluyendo la Policía, Bomberos, Gendarmería Nacional y el Hospital de Villa Mazán. Las autoridades expresaron su agradecimiento por la colaboración de todas las áreas de emergencias en este esfuerzo conjunto.