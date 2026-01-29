Jueves, 29 de Enero 2026
Servicios reanudados en Villa Mazán tras desborde del río La Punta: operativos en marcha
La Rioja

Servicios reanudados en Villa Mazán tras desborde del río La Punta: operativos en marcha

El desborde del río La Punta afectó a Villa Mazán, donde se restableció la circulación en la RN N° 60 y se realizaron trabajos de limpieza y asistencia a los damnificados. La colaboración de diversas instituciones fue clave para garantizar la seguridad en la zona.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
El Comité de Emergencia (COE) ha informado sobre las acciones realizadas en Villa Mazán, departamento Arauco, tras el desborde del río La Punta, que afectó a la localidad. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza y saneamiento en viviendas que sufrieron el ingreso de lodo y agua, así como la liberación de calles.

Las autoridades han indicado que se realizó el despeje de la RN N° 60, donde se registraron desmoronamientos y acumulación de arena, restableciendo la circulación vehicular con precaución. La empresa Edelar restableció el suministro eléctrico en las zonas afectadas, aunque cinco viviendas permanecen sin servicio por motivos de seguridad.

Para garantizar la seguridad de los habitantes, se coordinó con el municipio y se contó con la participación de diversas instituciones, incluyendo la Policía, Bomberos, Gendarmería Nacional y el Hospital de Villa Mazán. Las autoridades expresaron su agradecimiento por la colaboración de todas las áreas de emergencias en este esfuerzo conjunto.

Etiquetas: la rioja villa mazán desborde de río emergencia limpieza obras públicas
Este artículo es un resumen original con fines informativos.

