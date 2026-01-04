Martes, 6 de Enero 2026
Terremoto de magnitud 4.2 sacude Chilecito: preocupación entre los vecinos
La Rioja

Terremoto de magnitud 4.2 sacude Chilecito: preocupación entre los vecinos

La comunidad de La Rioja se prepara para la llegada de un nuevo programa de desarrollo económico que promete generar cientos de empleos en la región. ¡Entérate de los detalles!

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
En un esfuerzo por mejorar la infraestructura de la provincia, el Gobierno de La Rioja ha anunciado la ejecución de nuevas obras en diferentes localidades. Estas iniciativas buscan atender las necesidades de los vecinos y fomentar el desarrollo local.

Las obras se llevarán a cabo en Chepes, Chamical y Famatina, donde se realizará la construcción y reparación de caminos, así como la mejora de servicios básicos. Se espera que estas acciones beneficien a un gran número de habitantes de la región.

El inicio de los trabajos está programado para el próximo mes, y se prevé una inversión significativa por parte del gobierno provincial. Las autoridades locales han manifestado su compromiso con el desarrollo de la infraestructura y el bienestar de la comunidad.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial política elecciones inseguridad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina.



