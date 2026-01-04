Terremoto de magnitud 4.2 sacude Chilecito: preocupación entre los vecinos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En un esfuerzo por mejorar la infraestructura de la provincia, el Gobierno de La Rioja ha anunciado la ejecución de nuevas obras en diferentes localidades. Estas iniciativas buscan atender las necesidades de los vecinos y fomentar el desarrollo local.

Las obras se llevarán a cabo en Chepes, Chamical y Famatina, donde se realizará la construcción y reparación de caminos, así como la mejora de servicios básicos. Se espera que estas acciones beneficien a un gran número de habitantes de la región.

El inicio de los trabajos está programado para el próximo mes, y se prevé una inversión significativa por parte del gobierno provincial. Las autoridades locales han manifestado su compromiso con el desarrollo de la infraestructura y el bienestar de la comunidad.