Accidente en Ruta 40: volcadura de un vehículo deja al conductor con heridas leves

Un accidente de tránsito ocurrió este miércoles alrededor de las 13.20 horas en la Ruta Nacional N° 40, entre Guandacol y Villa Unión. El conductor, Carlos Antonio Muñoz, de 38 años y residente del barrio Palermo, sufrió el incidente cuando su Peugeot 207 negro se salió de la carretera tras reventarse el neumático delantero izquierdo, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y volcara, quedando en posición invertida a unos 35 metros de la cinta asfáltica.

A pesar de la gravedad del accidente, Muñoz se encuentra fuera de peligro. Natalia Páez, enfermera que lo asistió en el lugar, informó que el paciente presenta signos vitales normales y solo sufrió excoriaciones en la pierna izquierda y la mano derecha.

En la escena trabajaron las unidades móviles 981 y 863 bajo la supervisión del Comisario Inspector Nicolás Eliseo Sánchez. Luego de confirmar que solo hubo daños materiales, la policía devolvió el automóvil al propietario en el mismo lugar del siniestro. Este incidente resalta la necesidad de un adecuado mantenimiento vehicular y la importancia de la seguridad vial en rutas de alto tráfico.