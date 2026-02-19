Jueves, 19 de Febrero 2026
Investigan incendio de auto en barrio Parque Sud: sospechas de intencionalidad
Un incendio en un automóvil Citroën C4 en el barrio Parque Sud podría ser intencional. La propietaria halló un bidón y una piedra dentro del auto. Se investiga el hecho.

Redacción
Hace 4 h
Un incendio en un automóvil Citroën C4, color gris, ha generado sospechas de haber sido provocado intencionalmente en el barrio Parque Sud. El incidente ocurrió en la intersección de calle Viamonte y Roque Cortez alrededor de las 18:10 horas, afectando el sector trasero del vehículo, que estaba estacionado.

La propietaria del auto, Gabriela Reynoso, de 34 años, expresó su preocupación al encontrar un bidón y una piedra dentro del vehículo, elementos que no le pertenecen. A pesar de la rápida intervención de personal de Bomberos, que logró minimizar los daños y evitar que el fuego se propagara, se registraron únicamente daños materiales sin personas lesionadas.

Frente a esta situación, se le ha solicitado a Reynoso que presente una denuncia formal para que las autoridades competentes inicien la investigación correspondiente sobre las causas del incendio y las circunstancias que lo rodearon.

