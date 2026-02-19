Investigan incendio de auto en barrio Parque Sud: sospechas de intencionalidad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un incendio en un automóvil Citroën C4, color gris, ha generado sospechas de haber sido provocado intencionalmente en el barrio Parque Sud. El incidente ocurrió en la intersección de calle Viamonte y Roque Cortez alrededor de las 18:10 horas, afectando el sector trasero del vehículo, que estaba estacionado.

La propietaria del auto, Gabriela Reynoso, de 34 años, expresó su preocupación al encontrar un bidón y una piedra dentro del vehículo, elementos que no le pertenecen. A pesar de la rápida intervención de personal de Bomberos, que logró minimizar los daños y evitar que el fuego se propagara, se registraron únicamente daños materiales sin personas lesionadas.

Frente a esta situación, se le ha solicitado a Reynoso que presente una denuncia formal para que las autoridades competentes inicien la investigación correspondiente sobre las causas del incendio y las circunstancias que lo rodearon.