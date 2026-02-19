Jueves, 19 de Febrero 2026
Accidente en Ruta Nacional 38: mujer lesionada tras vuelco en El Ombú
Accidente en Ruta Nacional 38: mujer lesionada tras vuelco en El Ombú

Un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 38 involucró a un Peugeot 206, dejando a la conductora con escoriaciones y traumatismos. Las autoridades investigan las causas del siniestro en una zona con alto flujo vehicular.

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde del miércoles en la Ruta Nacional 38, cerca del ingreso a El Ombú. Un automóvil Peugeot 206, conducido por Yésica Moreno, perdió el control, derrapando y volcándose al costado de la ruta alrededor de las 19.50 horas.

Los servicios de emergencia, incluyendo a Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, llegaron rápidamente al lugar para atender a la conductora, quien sufrió escoriaciones y traumatismos en sus extremidades inferiores. A pesar de la gravedad del accidente, su estado de salud fue considerado estable, y no requirió traslado inmediato a un centro de salud.

Las autoridades están investigando las causas del siniestro, que se produjo en una zona con alto tráfico vehicular. Este incidente subraya la creciente preocupación sobre la seguridad vial en las rutas nacionales de Argentina, donde los accidentes son frecuentes. La comunidad local anhela que se intensifiquen las campañas de concientización y que se implementen medidas efectivas para mejorar la seguridad en las carreteras.

