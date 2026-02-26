Accidente en Ruta 74: un vuelco sorprendente deja a los conductores ilesos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un vuelco impactante se registró el miércoles en la Ruta 74 cerca de las 11 de la mañana, donde un Renault Clio Mio blanco sufrió un accidente. La mujer que conducía, de apellido Roldán, proveniente de Colonias de Malligasta, viajaba con un adulto y un menor, quienes fueron trasladados al Hospital Eleazar Herrera Motta en Chilecito tras el incidente.

Afortunadamente, los tres ocupantes no presentaron lesiones graves, lo cual es un alivio dado el alcance del accidente. Al llegar al hospital, la conductora se sometió a un test de alcoholemia, el cual resultó negativo, un dato clave para las investigaciones sobre las causas del vuelco.

Los efectivos de la Comisaría de Vichigasta y personal de Seguridad Vial intervinieron en la escena para regular el tránsito y asegurar el área mientras se llevaban a cabo las pericias necesarias. La rápida actuación de los servicios de emergencia fue fundamental para evitar complicaciones mayores en un momento de alta circulación vehicular.

Este accidente pone de relieve la necesidad de extremar la precaución al conducir, especialmente en rutas con condiciones potencialmente peligrosas. La comunidad de Chilecito permanece atenta a las investigaciones que se realicen para prevenir futuros incidentes.