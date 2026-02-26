Viernes, 27 de Febrero 2026
Violencia familiar en La Rioja: piden medidas urgentes para proteger a las víctimas
Violencia familiar en La Rioja: piden medidas urgentes para proteger a las víctimas

Un violento episodio familiar en La Rioja culminó en una denuncia judicial por exclusión del hogar, tras una discusión que dejó a un hombre con una prótesis dental rota. La justicia evaluará la situación, considerando la presencia de un menor, en un contexto donde la violencia intrafamiliar es un tema crítico. Las autoridades locales planean campañas para prevenir estos casos y proteger a las víctimas.

Un vecino de la zona presentó una denuncia judicial debido a un violento episodio familiar ocurrido este miércoles, que incluyó una discusión sobre la posesión de herramientas. En el altercado, el hombre sufrió golpes en el rostro, resultando en la rotura de una prótesis dental, según su declaración.

Desde el año 2023, el denunciante ha enfrentado problemas de convivencia en su hogar, lo que lo llevó a solicitar una medida cautelar para la exclusión de la madre de sus hijos del hogar, buscando así proteger su integridad y la de sus hijos. La justicia ahora debe evaluar la situación habitacional, considerando que uno de los menores está involucrado.

Este caso resalta la creciente problemática de la violencia intrafamiliar en la región de La Rioja, donde ha aumentado la visibilidad de tales situaciones. Las autoridades locales han expresado su compromiso para abordar estos casos de manera seria, implementando campañas de concientización y programas de asistencia destinados a prevenir la violencia en el hogar y fomentar el diálogo.

