Camioneta 4x4 secuestrada en Milagro: conexión con un caso de estafa
Camioneta 4x4 secuestrada en Milagro: conexión con un caso de estafa

La Policía de La Rioja secuestró una camioneta Toyota Hilux en Milagro, en el marco de una denuncia por estafa. La investigación avanza para esclarecer el caso y garantizar la seguridad.

En la ciudad de Milagro, la Policía realizó el secuestro de una camioneta Toyota Hilux 4×4 en cumplimiento de un Oficio Judicial, en respuesta a una denuncia por un supuesto delito de Estafa. Este operativo tiene como objetivo avanzar en la investigación vinculada a la causa presentada por un hombre mayor de edad.

Las autoridades identificaron y aseguraron el vehículo con su correspondiente identificación registral, lo que permite seguir con el análisis de la denuncia. La Policía de La Rioja ha intensificado sus operativos para combatir delitos económicos, buscando un entorno más seguro para la comunidad.

La recopilación de información y pruebas es clave para esclarecer los hechos denunciados, y se espera que la investigación progrese en los próximos días. Este tipo de medidas se enmarcan en un esfuerzo mayor por desarticular redes delictivas y prevenir futuros ilícitos, con la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad como fundamental.

Los vecinos de Milagro se mantienen atentos a las novedades de este caso, que ha generado preocupación en la localidad.

