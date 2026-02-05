Jueves, 5 de Febrero 2026
Intento de robo de ambulancia en barrio Argentino genera alarma entre los vecinos
Intento de robo de ambulancia en barrio Argentino genera alarma entre los vecinos

Dos hombres fueron detenidos en el barrio Argentino tras intentar robar en una ambulancia, amenazando a la víctima con un arma blanca. Los vecinos piden más seguridad.

En el barrio Argentino, se registró una tentativa de robo en la mañana de hoy, donde dos hombres fueron sorprendidos dentro de una ambulancia. Los sospechosos intentaron sustraer pertenencias y amenazaron a la víctima con un objeto punzante.

La intervención de los vecinos fue crucial, quienes alertaron a las autoridades inmediatamente. Gracias a su rápida acción y la de la Comisaría Tercera, los delincuentes fueron aprehendidos a pocos metros del lugar del incidente. Durante la detención, se confiscó un arma blanca que portaban los hombres.

El fiscal en turno tomó cartas en el asunto, iniciando el proceso correspondiente por el delito en situación de flagrancia. Este suceso ha generado preocupación entre los habitantes del barrio, quienes solicitan mayor vigilancia y patrullajes para prevenir futuros actos delictivos.

La situación refleja la necesidad de una mejor coordinación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad, especialmente en áreas donde la delincuencia ha aumentado. Los vecinos ven la colaboración como esencial para mejorar la seguridad y la calidad de vida en su entorno.

