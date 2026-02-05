Jueves, 5 de Febrero 2026
Padres enfrentan cargos por utilizar a su hija para el tráfico de drogas en el penal
Padres enfrentan cargos por utilizar a su hija para el tráfico de drogas en el penal

Un operativo en un penal provincial reveló que una niña de 8 años fue utilizada por su madre para ingresar drogas. Los padres fueron imputados, lo que plantea serias preocupaciones sobre la protección infantil.

La intervención de la Policía Federal permitió descubrir un caso alarmante en el que una menor de 8 años ingresaba drogas al penal provincial de La Rioja. Este operativo se originó a partir de una denuncia anónima que llevó a las autoridades a investigar la situación. El juez Daniel Herrera Piedrabuena expresó su preocupación por el uso de niños en estas circunstancias y la falta de recursos tecnológicos en los controles penitenciarios.

Ambos padres de la menor han sido imputados por tenencia de estupefacientes, con el padre aún detenido y la madre aprehendida. El juez destacó la necesidad de asistencia social para estas familias, que enfrentan un cuadro crítico. A su vez, subrayó la importancia de una legislación adecuada para la protección de los derechos de los niños, mencionando la Ley 23.737.

Este evento ha suscitado un debate en la sociedad sobre la vulnerabilidad de los menores y la urgencia de mejorar las políticas de protección infantil. La situación de la familia refleja problemas estructurales presentes en muchas comunidades, donde la falta de oportunidades puede llevar a decisiones extremas. La acción de las autoridades en contextos de narcotráfico es vital para garantizar la seguridad de los niños y abordar las causas subyacentes de estas problemáticas.

Etiquetas: la rioja juez federal drogas menores protección infantil narcotráfico
