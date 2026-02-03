Chilecito combate la tenencia ilegal de aves silvestres con nuevos operativos

Un total de 78 aves de diversas especies fueron secuestradas por gendarmes del Escuadrón 24 “Chilecito” en una operación contra la comercialización ilegal de fauna silvestre. La intervención se llevó a cabo en un inmueble del barrio Sagrada Familia, tras recibir información sobre una posible infracción a la Ley 22.421 sobre conservación de la flora y fauna.
Los efectivos, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente, confirmaron la existencia de 69 jaulas y trampas en el lugar. Durante la acción, se identificó a una pareja de adultos que estaba involucrada en esta actividad ilegal. A raíz de la operación, el Juzgado Federal de La Rioja dispuso que los involucrados queden supeditados a la causa.