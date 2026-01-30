Inseguridad en el barrio Municipal: vecinos preocupados por robos de medidores de agua

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En el barrio Municipal, varios vecinos han reportado el robo de medidores de agua en sus viviendas. Tras la alerta, la policía llegó al sitio para comenzar una investigación sobre el delito.

Los testimonios indican que un individuo habría sido el responsable de la sustracción. Un video proporcionado por un testigo fue clave para identificar al sospechoso, quien se hallaba en la zona con una actitud sospechosa. En el material audiovisual, se observa a una persona con una camiseta de fútbol en colores azul, negro y blanco, bermuda azul, zapatillas blancas y una gorra roja.

Las autoridades están realizando un recorrido por el área en busca del delincuente. Asimismo, se ha instado a los vecinos a presentar denuncias formales en la dependencia policial mientras la investigación sigue su curso. Al cierre del operativo, no se reportaron novedades adicionales en el lugar.