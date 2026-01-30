Viernes, 30 de Enero 2026
Inseguridad en el barrio Municipal: vecinos preocupados por robos de medidores de agua
Policiales

Vecinos del barrio Municipal reportaron el robo de medidores de agua en varias viviendas. La policía investiga a un sospechoso identificado gracias a un video.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
En el barrio Municipal, varios vecinos han reportado el robo de medidores de agua en sus viviendas. Tras la alerta, la policía llegó al sitio para comenzar una investigación sobre el delito.

Los testimonios indican que un individuo habría sido el responsable de la sustracción. Un video proporcionado por un testigo fue clave para identificar al sospechoso, quien se hallaba en la zona con una actitud sospechosa. En el material audiovisual, se observa a una persona con una camiseta de fútbol en colores azul, negro y blanco, bermuda azul, zapatillas blancas y una gorra roja.

Las autoridades están realizando un recorrido por el área en busca del delincuente. Asimismo, se ha instado a los vecinos a presentar denuncias formales en la dependencia policial mientras la investigación sigue su curso. Al cierre del operativo, no se reportaron novedades adicionales en el lugar.

Etiquetas: municipal la rioja robo investigación policías
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24

1365 articles →

