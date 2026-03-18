Miércoles, 18 de Marzo 2026
Incendio devastador consume depósito en la zona sur de la capital riojana
Policiales

Incendio devastador consume depósito en la zona sur de la capital riojana

Un incendio de gran magnitud destruyó un depósito en la zona sur de la Capital, generando pérdidas totales. Las causas aún se investigan, pero no hubo heridos.

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Redacción Equipo Editorial
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Un incendio de gran magnitud se desató en un depósito en la zona sur de la Capital, específicamente en la Avenida Ramón Navarro y Avenida Dr. René Favaloro, generando una alerta en el vecindario. Las alarmas de los servicios de emergencia sonaron pasadas las 03.10 horas, indicando un incendio estructural que afectó un depósito de aproximadamente 10 x 5 metros, propiedad de Daher José Ramón.

Las llamas se propagaron rápidamente, lo que llevó a un despliegue considerable de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, Bomberos de la Policía, y personal de Protección Ciudadana. Después de un arduo trabajo, los equipos lograron enfriar el área afectada y asegurar que la vivienda principal y las construcciones cercanas no corrieran peligro. A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades informaron que solo se registraron daños materiales significativos.

Por el momento, las causas del incendio no han sido determinadas. Se espera que las pericias técnicas puedan esclarecer los motivos detrás del inicio de las llamas en el depósito.

Etiquetas: la rioja incendio bomberos protección ciudadana emergencia situación de alerta
TL;DR

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