Sábado, 2 de Mayo 2026
Accidente vial en La Rioja: asalto causa caída de mujer y lesiones graves
Policiales

Accidente vial en La Rioja: asalto causa caída de mujer y lesiones graves

Una mujer de 42 años sufrió un grave accidente tras ser asaltada en la avenida San Nicolás de Bari. Las autoridades intensificarán la vigilancia para mejorar la seguridad en la zona.

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Un violento asalto en la zona este de la ciudad ocurrió poco antes de las 06.00 de este viernes, provocando un accidente vial. La víctima, María Silvia Andrada, de 42 años, fue interceptada por delincuentes mientras conducía su motocicleta Honda Wave 110 cc, lo que ocasionó que perdiera el control y cayera sobre la avenida San Nicolás de Bari.

A raíz del incidente, Andrada sufrió un traumatismo cervical y varias escoriaciones. Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja llegaron al lugar para estabilizarla antes de que el Servicio de Emergencias del 107 la trasladara a un hospital local para atención especializada.

La Policía de la Provincia se hizo presente en el lugar para investigar el hecho, en medio de un creciente clima de inseguridad en la región. Las autoridades han señalado la importancia de reforzar las medidas de seguridad para proteger a los ciudadanos y conductores, buscando restaurar la confianza de la comunidad en la seguridad pública.

La situación pone de manifiesto la urgencia de implementar estrategias preventivas para mitigar la delincuencia, mientras la comunidad sigue preocupada por episodios similares que han ocurrido en los últimos meses.

Etiquetas: la rioja inseguridad accidente de tránsito avenida san nicolás de bari bomberos voluntarios policía de la provincia
TL;DR

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