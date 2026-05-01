Sábado, 2 de Mayo 2026
Denuncias de violencia de género: dos efectivos policiales en La Rioja y Chepes involucrados
Policiales

Denuncias de violencia de género: dos efectivos policiales en La Rioja y Chepes involucrados

En menos de 24 horas, dos policías de La Rioja fueron denunciados por violencia de género y hostigamiento. Uno está detenido y ambos casos están bajo investigación judicial. La necesidad de mejorar la protección a las víctimas se vuelve urgente.

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La integridad de la fuerza policial provincial se ve comprometida tras la denuncia de dos efectivos por violencia de género, amenazas y hostigamiento. En menos de 24 horas, uno de los acusados ha sido detenido preventivamente, mientras que ambos casos están bajo investigación judicial y administrativa.

El primer incidente ocurrió en el barrio Loteo San Andrés en la capital, donde una mujer denunció un episodio de violencia, lo que llevó a un operativo para localizar al efectivo involucrado. El comisario Alejandro Quintero destacó que la institución actúa con celeridad en estos casos, garantizando el proceso investigativo.

En Chepes, una joven de 21 años también presentó una denuncia contra un policía por amenazas y hostigamiento, aportando pruebas que respaldan su acusación. La Justicia ha comenzado a evaluar las responsabilidades penales y se han activado los protocolos de protección a la víctima. Ambos casos han provocado un llamado a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de apoyo a las víctimas de violencia de género.

Etiquetas: la rioja chepes violencia de género policía investigación judicial derechos de las mujeres
TL;DR

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