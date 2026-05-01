Sábado, 2 de Mayo 2026
Herido en ataque con machete en el Instituto Pedro Goyena de Aimogasta
Policiales

Herido en ataque con machete en el Instituto Pedro Goyena de Aimogasta

Un enfrentamiento violento en el Instituto Pedro Goyena dejó a un hombre herido con un machete. La policía investiga un posible ajuste de cuentas. La comunidad está preocupada.

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Un incidente violento se registró en el Instituto Pedro Goyena, donde un enfrentamiento entre dos hombres dejó a uno de ellos con una herida cortante en la oreja. El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:20 horas, cuando los agresores ingresaron al establecimiento aprovechando que el portón estaba abierto por obras de refacción.

Durante la pelea, uno de los hombres utilizó un machete, causando una lesión significativa a su oponente. Después del ataque, el agresor huyó en un Peugeot 206 celeste, mientras que la víctima se trasladó por sus propios medios a una sala de salud en la intersección de 20 de Mayo y Leovino Martínez. Sin embargo, se retiró poco después de recibir atención médica, rehusándose a proporcionar sus datos personales.

Testigos indicaron que el vehículo del agresor fue visto nuevamente cerca del centro de salud, con un acompañante y una menor. Desde el Instituto Pedro Goyena informaron que el incidente no involucra a miembros de la comunidad educativa y que la policía investiga un posible ajuste de cuentas entre los involucrados.

Etiquetas: instituto pedro goyena la rioja enfrentamiento investigación policial violencia tránsito
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