Herido en ataque con machete en el Instituto Pedro Goyena de Aimogasta

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Un incidente violento se registró en el Instituto Pedro Goyena, donde un enfrentamiento entre dos hombres dejó a uno de ellos con una herida cortante en la oreja. El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:20 horas, cuando los agresores ingresaron al establecimiento aprovechando que el portón estaba abierto por obras de refacción.

Durante la pelea, uno de los hombres utilizó un machete, causando una lesión significativa a su oponente. Después del ataque, el agresor huyó en un Peugeot 206 celeste, mientras que la víctima se trasladó por sus propios medios a una sala de salud en la intersección de 20 de Mayo y Leovino Martínez. Sin embargo, se retiró poco después de recibir atención médica, rehusándose a proporcionar sus datos personales.

Testigos indicaron que el vehículo del agresor fue visto nuevamente cerca del centro de salud, con un acompañante y una menor. Desde el Instituto Pedro Goyena informaron que el incidente no involucra a miembros de la comunidad educativa y que la policía investiga un posible ajuste de cuentas entre los involucrados.