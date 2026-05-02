Sábado, 2 de Mayo 2026
Agresor de Antártida III identificado mientras víctima lucha por su vida en el hospital
Policiales

Agresor de Antártida III identificado mientras víctima lucha por su vida en el hospital

Un hombre fue herido gravemente con un arma blanca en el Barrio Antártida III de La Rioja. Afortunadamente, su estado de salud ha mejorado y se encuentra en cuidados intermedios. La policía busca al autor del ataque, que sigue prófugo.

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Un hombre identificado como Garay se encuentra en estado grave tras recibir una herida de arma blanca anoche en las cercanías del Barrio Antártida III. El incidente ocurrió alrededor de las 23.30 horas y el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Vera Barros, donde se le diagnosticó una perforación en uno de sus pulmones.

El Comisario Guillermo Maldonado informó que Garay ha mostrado una evolución favorable y ha sido trasladado a una sala de cuidados intermedios, aunque se estima que permanecerá internado al menos cinco días para monitorear su recuperación. La policía ha logrado identificar al autor del ataque, quien permanece prófugo de la justicia.

Las autoridades están a la espera de la denuncia formal de Garay, un requisito necesario para proceder con la detención del agresor. Este caso resalta la creciente preocupación por la violencia en la región y ha llevado a las fuerzas de seguridad a reforzar sus esfuerzos para garantizar la seguridad de la comunidad.

Etiquetas: la rioja barrio antártida iii violencia herido de arma blanca comisaría quinta hospital vera barros
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