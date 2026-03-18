Accidente en La Rioja capital: hombre grave tras caer de un camión en movimiento

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Un accidente laboral tuvo lugar en la intersección de las calles Carlos Lanzillotto y Donato Sbiroli alrededor de las 13.45 horas de este martes. Matías Gonzalo Núñez, de 37 años, sufrió una caída desde la zona de carga de un camión mientras realizaba sus tareas laborales, lo que le ocasionó diversos traumatismos.

Los servicios de emergencia, incluyendo el cuerpo de Bomberos Voluntarios, personal del DEM 107 y efectivos de la Policía de la Provincia, respondieron de inmediato al llamado. Al llegar, encontraron a Núñez sentado en el suelo, quien presentaba un golpe en la cadera y escoriaciones en el codo derecho. Fue estabilizado y trasladado al hospital local, donde su situación es considerada seria.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar las causas del accidente. Este incidente resalta la relevancia de la seguridad en trabajos de altura, un tema que ha generado debate sobre la necesidad de controles más estrictos en las condiciones laborales. Organizaciones sindicales han exigido un mayor compromiso de las empresas y del estado para proteger a los trabajadores en situaciones de riesgo.