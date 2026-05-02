La policía de La Rioja presenta su plan de seguridad con el apoyo de René Molina

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El Jefe de la Plana Mayor de la Policía de La Rioja, René Molina, asumió su cargo recientemente y ha expresado su compromiso con la seguridad en la provincia. Designado por el Gobernador, Molina enfatiza la importancia del trabajo en equipo y la responsabilidad de cada director para implementar estrategias de seguridad efectivas. “Confío plenamente en la función de cada uno de los policías”, declaró en una entrevista.

Molina también destacó que, a pesar de algunos delitos graves, La Rioja se posiciona como una de las provincias más seguras, gracias a la rápida resolución de los casos y la colaboración con la Comisión de la Justicia. En su enfoque, subrayó la lucha contra el narcotráfico, mencionando operativos y controles en rutas, además de la cooperación con fuerzas de seguridad de provincias vecinas como San Luis y Catamarca.

Asimismo, el nuevo jefe policial hizo hincapié en la necesidad de acercarse a la comunidad para fortalecer la confianza en la institución. Según Molina, es fundamental que los ciudadanos participen en la concientización sobre el respeto a las normas, abarcando aspectos del Código Penal Argentino y normas de tránsito.