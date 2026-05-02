Domingo, 3 de Mayo 2026
La policía de La Rioja presenta su plan de seguridad con el apoyo de René Molina
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La policía de La Rioja presenta su plan de seguridad con el apoyo de René Molina

René Molina, nuevo Jefe de la Plana Mayor de la Policía de La Rioja, destaca el compromiso en seguridad y la colaboración con fuerzas de provincias vecinas. La estrategia incluye un enfoque en la confianza ciudadana y lucha contra el narcotráfico.

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El Jefe de la Plana Mayor de la Policía de La Rioja, René Molina, asumió su cargo recientemente y ha expresado su compromiso con la seguridad en la provincia. Designado por el Gobernador, Molina enfatiza la importancia del trabajo en equipo y la responsabilidad de cada director para implementar estrategias de seguridad efectivas. “Confío plenamente en la función de cada uno de los policías”, declaró en una entrevista.

Molina también destacó que, a pesar de algunos delitos graves, La Rioja se posiciona como una de las provincias más seguras, gracias a la rápida resolución de los casos y la colaboración con la Comisión de la Justicia. En su enfoque, subrayó la lucha contra el narcotráfico, mencionando operativos y controles en rutas, además de la cooperación con fuerzas de seguridad de provincias vecinas como San Luis y Catamarca.

Asimismo, el nuevo jefe policial hizo hincapié en la necesidad de acercarse a la comunidad para fortalecer la confianza en la institución. Según Molina, es fundamental que los ciudadanos participen en la concientización sobre el respeto a las normas, abarcando aspectos del Código Penal Argentino y normas de tránsito.

Etiquetas: la rioja policía seguridad narcotráfico gobierno provincial rene molina
TL;DR

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