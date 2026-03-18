Miércoles, 18 de Marzo 2026
Accidente en avenida Ramírez de Velasco: mujer choca contra un poste y provoca caos vehicular
Policiales

Accidente en avenida Ramírez de Velasco: mujer choca contra un poste y provoca caos vehicular

Un accidente vial en la intersección de avenida Ramírez de Velasco y 30 de Septiembre dejó daños materiales significativos y generó preocupación entre los vecinos. Aunque la conductora no requirió asistencia médica, se discute la necesidad de mejorar la señalización en la zona para evitar futuros siniestros.

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Un accidente vial ocurrió recientemente en la intersección de avenida Ramírez de Velasco y 30 de Septiembre, en la zona oeste de la ciudad. Una mujer, al volante de un automóvil particular, perdió el control de su vehículo y chocó contra un poste de alumbrado público. Los motivos que llevaron a la pérdida de control aún están en investigación.

El impacto generó preocupación entre los transeúntes, quienes alertaron a los servicios de emergencia. Afortunadamente, la conductora recibió asistencia en el lugar y no requirió traslado a un centro médico, ya que su estado de salud era bueno. Esto brindó alivio a los presentes, que temían por su bienestar.

Las autoridades confirmaron que el accidente solo causó daños materiales significativos en el automóvil y en el poste. Mientras se realizaban las tareas correspondientes, el tránsito en la zona se redujo temporalmente, provocando demoras. Los vecinos manifestaron la necesidad de mejorar la señalización y las condiciones de las rotondas para evitar futuros incidentes.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito servicio de emergencias tránsito seguridad vial
TL;DR

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