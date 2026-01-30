Viernes, 30 de Enero 2026
Accidente en Chepes: tres personas heridas tras choque entre moto y bici
Accidente en Chepes: tres personas heridas tras choque entre moto y bici

Tres personas resultaron heridas en un choque entre una motocicleta y una bicicleta en Chepes. Las víctimas presentan lesiones leves y están fuera de peligro. La importancia de la seguridad vial se destaca tras el incidente.

Redacción Equipo Editorial
Tres personas resultaron heridas en un siniestro vial ocurrido en Chepes, donde una motocicleta colisionó con una bicicleta que circulaba en la misma dirección. El accidente se produjo cuando uno de los vehículos realizó un giro y fue impactado desde atrás por el otro, lo que provocó que las ocupantes cayeran al asfalto.

Personal del nosocomio local llegó al lugar para trasladar a las tres personas involucradas, quienes presentaron escoriaciones leves y se encontraban fuera de peligro. Además, Seguridad Vial realizó un test de alcoholemia a la conductora de la motocicleta, cuyo resultado fue negativo.

Las autoridades policiales iniciaron las actuaciones correspondientes en el lugar del accidente, destacando la necesidad de fomentar la seguridad vial y el respeto por las normas de tránsito, especialmente en áreas con coexistencia de diferentes tipos de vehículos. Se espera que continúen los esfuerzos por concientizar a la población sobre el cuidado en las vías.

Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1365 articles →

