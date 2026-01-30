Accidente en Chepes: tres personas heridas tras choque entre moto y bici

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Tres personas resultaron heridas en un siniestro vial ocurrido en Chepes, donde una motocicleta colisionó con una bicicleta que circulaba en la misma dirección. El accidente se produjo cuando uno de los vehículos realizó un giro y fue impactado desde atrás por el otro, lo que provocó que las ocupantes cayeran al asfalto.

Personal del nosocomio local llegó al lugar para trasladar a las tres personas involucradas, quienes presentaron escoriaciones leves y se encontraban fuera de peligro. Además, Seguridad Vial realizó un test de alcoholemia a la conductora de la motocicleta, cuyo resultado fue negativo.

Las autoridades policiales iniciaron las actuaciones correspondientes en el lugar del accidente, destacando la necesidad de fomentar la seguridad vial y el respeto por las normas de tránsito, especialmente en áreas con coexistencia de diferentes tipos de vehículos. Se espera que continúen los esfuerzos por concientizar a la población sobre el cuidado en las vías.