Condena a cadena perpetua por el femicidio de una enfermera en Jujuy

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Un hombre de 36 años, Matías Manuel Tinte, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja, la enfermera Daniela Mamani, de 31 años. El juicio abreviado se llevó a cabo el 24 de abril en la capital de Jujuy, donde se determinó que el crimen ocurrió en noviembre de 2025 en el barrio Gorriti.

La jueza Mónica Cruz Martínez dictó la sentencia a solicitud de la familia de la víctima, quien pidió este tipo de audiencia para respetar su voluntad. Tinte fue acusado de homicidio triplemente agravado por la relación existente, ensañamiento y violencia de género, basado en las pruebas de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, a cargo de María Emilia Curten Haquim.

El caso revela la crítica situación de la violencia de género en la región. En noviembre, los vecinos de Mamani llamaron al 911 tras escuchar gritos, pero la policía no ingresó al domicilio, lo que ha generado cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades ante situaciones de emergencia.