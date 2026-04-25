Sábado, 25 de Abril 2026
Condena a cadena perpetua por el femicidio de una enfermera en Jujuy
Policiales

Condena a cadena perpetua por el femicidio de una enfermera en Jujuy

Un hombre fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja en Jujuy. El caso resalta la urgente necesidad de medidas efectivas contra la violencia de género.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un hombre de 36 años, Matías Manuel Tinte, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja, la enfermera Daniela Mamani, de 31 años. El juicio abreviado se llevó a cabo el 24 de abril en la capital de Jujuy, donde se determinó que el crimen ocurrió en noviembre de 2025 en el barrio Gorriti.

La jueza Mónica Cruz Martínez dictó la sentencia a solicitud de la familia de la víctima, quien pidió este tipo de audiencia para respetar su voluntad. Tinte fue acusado de homicidio triplemente agravado por la relación existente, ensañamiento y violencia de género, basado en las pruebas de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, a cargo de María Emilia Curten Haquim.

El caso revela la crítica situación de la violencia de género en la región. En noviembre, los vecinos de Mamani llamaron al 911 tras escuchar gritos, pero la policía no ingresó al domicilio, lo que ha generado cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades ante situaciones de emergencia.

Etiquetas: jujuy femicidio violencia de género homicidio justicia derechos de las víctimas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3351 articles →

Artículos relacionados

Desmantelan banda de estafadores en La Rioja: los detalles de la operación policial

Protocolo de seguridad en la Escuela Dante Alighieri ante amenazas recibidas

Motociclista atropella a una adolescente en La Rioja capital: comunidad en shock
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar