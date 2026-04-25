Sábado, 25 de Abril 2026
Motociclista atropella a una adolescente en La Rioja capital: comunidad en shock
Policiales

Motociclista atropella a una adolescente en La Rioja capital: comunidad en shock

Un accidente en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Rivadavia involucró a una motocicleta y una adolescente de 13 años. Aunque no hubo traslado al hospital, se refuerzan las recomendaciones de precaución para conductores en la zona escolar.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 55 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este mediodía, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Rivadavia de la ciudad, cuando una motocicleta Motomel Blitz 110 cc atropelló a una adolescente de 13 años. El conductor, Jeremías Celada, de 22 años, no requirió atención médica, al igual que la joven, quien sufrió escoriaciones pero fue atendida in situ por el servicio de emergencias DEM-107.

El incidente ocurrió minutos después de las 12.30 horas de este viernes. A pesar de la gravedad aparente del siniestro, ambos jóvenes permanecieron en el lugar bajo custodia policial para realizar los trámites correspondientes. La policía investiga las causas del accidente, mientras que las autoridades reforzaron las recomendaciones de precaución para los conductores en el área, especialmente durante los horarios de salida escolar.

En la intervención participaron Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, el equipo del servicio de emergencias y efectivos de la Policía de la Provincia, destacando la importancia de la seguridad vial en el centro de la ciudad, donde la circulación de niños y adolescentes es mayor en ciertas horas.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial policía bomberos voluntarios emergencia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3341 articles →

Artículos relacionados

Cuesta del Peñón: dos heridos en accidente complican la circulación hacia Villa Unión

Motociclista atropella a una niña en el centro de La Rioja: preocupación en los vecinos

Protocolo de seguridad en la escuela Dante Alighieri tras amenaza intimidante
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar