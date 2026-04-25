Motociclista atropella a una adolescente en La Rioja capital: comunidad en shock

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Este mediodía, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Rivadavia de la ciudad, cuando una motocicleta Motomel Blitz 110 cc atropelló a una adolescente de 13 años. El conductor, Jeremías Celada, de 22 años, no requirió atención médica, al igual que la joven, quien sufrió escoriaciones pero fue atendida in situ por el servicio de emergencias DEM-107.

El incidente ocurrió minutos después de las 12.30 horas de este viernes. A pesar de la gravedad aparente del siniestro, ambos jóvenes permanecieron en el lugar bajo custodia policial para realizar los trámites correspondientes. La policía investiga las causas del accidente, mientras que las autoridades reforzaron las recomendaciones de precaución para los conductores en el área, especialmente durante los horarios de salida escolar.

En la intervención participaron Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, el equipo del servicio de emergencias y efectivos de la Policía de la Provincia, destacando la importancia de la seguridad vial en el centro de la ciudad, donde la circulación de niños y adolescentes es mayor en ciertas horas.