Sábado, 25 de Abril 2026
Desmantelan banda de estafadores en La Rioja: los detalles de la operación policial
Policiales

Desmantelan banda de estafadores en La Rioja: los detalles de la operación policial

Detuvieron a una pareja de tarotistas en Capital por una presunta estafa millonaria. Se secuestraron celulares, dinero y documentos. Las autoridades advierten sobre la vulnerabilidad de las víctimas.

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Una pareja de tarotistas fue detenida en el barrio Los Obreros durante un operativo de la División Delitos Económicos, en el que se investigan presuntas estafas millonarias. Este procedimiento se llevó a cabo siguiendo una orden judicial, resultando en el secuestro de teléfonos celulares, documentación, dinero en efectivo y un vehículo.

Los efectivos encontraron también folletos promocionales que ofrecían servicios de tarot y videncia, así como contactos asociados. La causa se inició a partir de una denuncia que advertía sobre un engaño que afectó económicamente a las víctimas, quienes habrían sido manipuladas emocional y financieramente por los detenidos.

Las autoridades han señalado que los arrestados quedaron a disposición de la Justicia mientras se continúan con las investigaciones. Además, se busca desmantelar una posible red de estafadores en la región, generando preocupación en la comunidad por la vulnerabilidad ante estos delitos. Se insta a la población a ser cautelosa y a reportar actividades sospechosas.

Etiquetas: la rioja estafa procedimiento policial delitos económicos justicia barrio los obreros
TL;DR

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