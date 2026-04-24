Sábado, 25 de Abril 2026
Motociclista atropella a una niña en el centro de La Rioja: preocupación en los vecinos
Policiales

Motociclista atropella a una niña en el centro de La Rioja: preocupación en los vecinos

Una adolescente de 13 años resultó herida tras ser atropellada por un motociclista en el centro de la ciudad este viernes. La policía investiga las causas del accidente.

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Una adolescente de 13 años, de apellido Vergara, resultó herida tras ser embestida por un motociclista en el centro de la ciudad. El accidente ocurrió minutos después de las 12.30 horas de este viernes, cuando la menor intentaba cruzar la calle.

El motociclista, identificado como Jeremías Celada, de 22 años, conducía una Motomel Blitz 110 cc de color negro (dominio 772 LGL) al momento del siniestro. Según la policía, se están investigando las razones que llevaron al atropello.

Unidades de emergencia llegaron rápidamente al lugar para atender a los involucrados. La menor presentó múltiples escoriaciones debido al impacto, pero después de ser evaluados por el personal del servicio de Emergencias del 107, ambos fueron dados de alta en el lugar sin necesidad de ser trasladados al hospital. Se encontraban bajo custodia policial mientras se realizaban los trámites correspondientes.

Este incidente pone de relieve la importancia de la seguridad vial y la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar futuros accidentes en áreas urbanas. Las autoridades continúan trabajando en la investigación del caso.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial atropello de peatón policía emergencias
TL;DR

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