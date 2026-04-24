Viernes, 24 de Abril 2026
Accidente en la Cuesta del Peñón provoca cierre temporal de la ruta hacia Chilecito
Policiales

Accidente en la Cuesta del Peñón provoca cierre temporal de la ruta hacia Chilecito

Un accidente en la Cuesta del Peñón involucró a un vehículo de Lumier OSM Mine, dejando a dos personas fuera de peligro. Autoridades investigan las causas y enfatizan la necesidad de mejorar la seguridad vial en esta peligrosa ruta.

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Este viernes, un accidente de tránsito ocurrió en la Cuesta del Peñón, donde un vehículo de la empresa minera Lumier OSM Mine se vio involucrado. El incidente se produjo cuando el conductor, supuestamente dormido al volante, descendía por la cuesta, lo que generó preocupación en la comunidad.

En el vehículo viajaban dos personas, quienes fueron asistidas en el lugar y luego trasladadas a Villa Unión para una mejor evaluación médica. Según los primeros informes, ambos se encuentran fuera de peligro. Las autoridades han comenzado una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Este tipo de eventos destaca la necesidad de mejorar la seguridad vial en las rutas de montaña, especialmente en áreas con condiciones difíciles. Los habitantes de la región han expresado su preocupación y solicitan un mayor control y señalización en las rutas, particularmente en tramos peligrosos como la Cuesta del Peñón, conocida por sus inclinaciones pronunciadas y su historial de accidentes.

Con el turismo y la minería siendo pilares de la economía local, la seguridad en las vías es un tema crítico que requiere atención urgente por parte de las autoridades provinciales, para prevenir futuros incidentes y proteger tanto a residentes como a visitantes.

Etiquetas: la rioja villa unión accidente de tránsito seguridad vial minería turismo
TL;DR

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