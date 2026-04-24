Protocolo de seguridad en la escuela Dante Alighieri tras amenaza intimidante

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Se activó el protocolo de seguridad en la escuela Dante Alighieri de la ciudad Capital tras la aparición de un mensaje intimidante en uno de los baños, lo que generó preocupación entre los miembros de la comunidad educativa. Una alumna fue quien alertó a las autoridades del colegio sobre el contenido del escrito, que hacía referencia a un posible hecho violento.

Como respuesta, se implementaron medidas de seguridad y se solicitó la presencia policial en el establecimiento. A lo largo de la jornada, las actividades escolares continuaron con normalidad, aunque se mantuvo la presencia de móviles policiales en el exterior. La dirección del colegio, junto a las autoridades educativas, enfatizó la necesidad de asegurar un ambiente seguro para todos los alumnos.

Este tipo de mensajes también se habrían detectado en los niveles primario y secundario del establecimiento. La comunidad educativa permanece en alerta, con reuniones planeadas con padres y representantes para discutir el tema y garantizar la seguridad de los estudiantes. La situación está siendo analizada, y se espera avanzar en la investigación para establecer responsabilidades y prevenir futuros incidentes.