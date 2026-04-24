Mujer deberá indemnizar a su ex pareja tras ser condenada por difamación en redes sociales

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La Justicia civil de La Rioja emitió un fallo histórico al ordenar a una mujer a indemnizar con cerca de 4 millones de pesos a su ex pareja, un policía, por difamación y hostigamiento a través de redes sociales. Este caso se originó en 2019 tras la finalización de su relación.

Las acciones de la demandada incluyeron la creación de perfiles falsos y publicaciones que contenían agresiones y acusaciones infundadas sobre una enfermedad de transmisión sexual. Estas publicaciones provocaron un sumario administrativo contra el policía, afectando su carrera y oportunidades de ascenso. A su vez, las denuncias de violencia de género presentadas por la mujer fueron desestimadas por falta de pruebas.

El tribunal estableció un criterio probatorio innovador, identificando a la mujer como autora de los perfiles anónimos sin necesidad de pericias informáticas, basándose en coincidencias de lenguaje y estilo. Este fallo puede sentar un precedente sobre la responsabilidad civil en casos de daño al honor en entornos digitales y abre la puerta a acciones penales por calumnias e injurias.

La sentencia fue respaldada por los abogados Celeste Maidana y Pablo Arrieta, quienes destacaron la relevancia del fallo en el contexto actual de las redes sociales, donde la difamación puede tener graves consecuencias en la vida de las personas afectadas.