Viernes, 24 de Abril 2026
Mujer deberá indemnizar a su ex pareja tras ser condenada por difamación en redes sociales
Policiales

Mujer deberá indemnizar a su ex pareja tras ser condenada por difamación en redes sociales

La Justicia civil de La Rioja condenó a una mujer a pagar casi 4 millones de pesos por difamar a su ex pareja a través de redes sociales, marcando un precedente en responsabilidad civil por daños al honor. Este fallo podría abrir la puerta a acciones penales por calumnias y difamación.

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La Justicia civil de La Rioja emitió un fallo histórico al ordenar a una mujer a indemnizar con cerca de 4 millones de pesos a su ex pareja, un policía, por difamación y hostigamiento a través de redes sociales. Este caso se originó en 2019 tras la finalización de su relación.

Las acciones de la demandada incluyeron la creación de perfiles falsos y publicaciones que contenían agresiones y acusaciones infundadas sobre una enfermedad de transmisión sexual. Estas publicaciones provocaron un sumario administrativo contra el policía, afectando su carrera y oportunidades de ascenso. A su vez, las denuncias de violencia de género presentadas por la mujer fueron desestimadas por falta de pruebas.

El tribunal estableció un criterio probatorio innovador, identificando a la mujer como autora de los perfiles anónimos sin necesidad de pericias informáticas, basándose en coincidencias de lenguaje y estilo. Este fallo puede sentar un precedente sobre la responsabilidad civil en casos de daño al honor en entornos digitales y abre la puerta a acciones penales por calumnias e injurias.

La sentencia fue respaldada por los abogados Celeste Maidana y Pablo Arrieta, quienes destacaron la relevancia del fallo en el contexto actual de las redes sociales, donde la difamación puede tener graves consecuencias en la vida de las personas afectadas.

Etiquetas: la rioja justicia difamación indemnización redes sociales violencia de género
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