Lunes, 8 de Junio 2026
Salud

Nuevos desafíos para el Ministerio de Salud: Quintela designa autoridades en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela dio la bienvenida a nuevas autoridades del Ministerio de Salud, buscando fortalecer la gestión sanitaria en La Rioja. Destacó la importancia de su labor en un contexto económico complicado y el compromiso con el bienestar público.

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El gobernador Ricardo Quintela llevó a cabo un acto en la Residencia Oficial donde se formalizó la asunción de nuevas autoridades en el Ministerio de Salud de La Rioja. La doctora Romina Cuello asumió como Coordinadora Ejecutiva del Plan Provincial de Salud, mientras que la doctora Juliana Juárez será la Secretaria de Gestión de Redes Integrales de Salud, y el doctor Roberto Menem ocupará el cargo de Secretario de Planificación Administrativa y Finanzas.

El evento contó con la presencia de importantes figuras como la vicegobernadora Teresita Madera, el ministro de Salud Juan Carlos Vergara, y la diputada nacional Gabriela Pedrali. Quintela enfatizó la relevancia de contar con nuevos líderes en un área crítica para la administración pública, destacando el compromiso de los nuevos funcionarios con la salud pública y el bienestar de la comunidad.

En su discurso, el gobernador mencionó el contexto económico complicado que enfrenta la provincia, subrayando el esfuerzo necesario para mantener servicios esenciales a pesar de la disminución de recursos nacionales. También reconoció la labor de Cuello durante la pandemia, elogiando su profesionalismo y compromiso con la salud pública.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial ministerio de salud asunción de autoridades ricardo quintela salud pública
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