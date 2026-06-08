Accidente en Angelelli y Quiroga: un auto choca contra un comercio y causa daños

Un accidente grave ocurrió en la intersección de Angelelli y Facundo Quiroga, dejando a cuatro personas heridas, incluida una mujer embarazada. La preocupación por la seguridad vial en esta zona ha crecido, lo que ha llevado a la comunidad a exigir mejoras en la señalización y controles de tránsito. Las autoridades locales se reunirán para discutir soluciones.

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Durante la madrugada, se registró un siniestro vial en la intersección de las avenidas Angelelli y Facundo Quiroga, donde un automóvil impactó contra la pared de un local comercial tras ignorar un semáforo. El vehículo, un Chevrolet Corsa gris, era conducido por un hombre de 36 años y llevaba a bordo a una mujer embarazada de 34 años y dos niños de 4 y 2 años.

Los cuatro ocupantes sufrieron lesiones y fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica. El conductor presentaba desorientación y traumatismos, mientras que la mujer y los niños también presentaron diversas contusiones. Bomberos Voluntarios de Ciudad de La Rioja cortaron el suministro eléctrico y aseguraron la zona, brindando asistencia hasta la llegada del servicio de emergencias.

Este accidente ha generado preocupación en la comunidad, resaltando la reiteración de incidentes en esa intersección, donde la falta de señalización y el incumplimiento de normas de tránsito son temas de debate. Se ha instado a la municipalidad a implementar medidas que mejoren la seguridad vial, como una mejor señalización y controles más estrictos.

Las autoridades locales han convocado a una reunión para evaluar estas cuestiones y proponer soluciones que eviten la repetición de siniestros similares en el futuro.