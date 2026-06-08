Lunes, 8 de Junio 2026
La Rioja

Mejoras en rutas provinciales: Vialidad busca optimizar la conectividad en La Rioja

Vialidad Provincial realiza un operativo de mantenimiento en rutas y caminos de La Rioja, mejorando la transitabilidad y conectividad entre localidades. Se destacan tareas en rutas Nº 3, 6, 8 y 25, beneficiando la seguridad vial y el acceso a sectores productivos.

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Mejoras en rutas provinciales: Vialidad busca optimizar la conectividad en La Rioja
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El operativo de mantenimiento de Vialidad Provincial se encuentra en desarrollo para mejorar la transitabilidad en diversas rutas y caminos de la provincia. Las acciones incluyen la reparación de caminos, enripiado, limpieza de banquinas y alcantarillas, así como trabajos de conservación en rutas estratégicas y accesos rurales.

En la Capital y su área de influencia, se han realizado intervenciones en las rutas provinciales Nº 3, 6 y 8, además del acceso a Udpinango. Se destacan el levantamiento de material en el acceso a La Antigua y la limpieza de banquinas entre El Ombú y El Cantadero. También se llevaron a cabo reparaciones entre Anjullón y San Pedro.

En el interior provincial, se finalizaron los trabajos de bacheo en las rutas provinciales Nº 27, 28 y 29, mejorando las condiciones de circulación en Juan Facundo Quiroga y San Martín. En San Blas de los Sauces, se construyen defensas en Andolucas y se realizan tareas de mantenimiento en caminos de Alpasinche.

Además, en Chilecito, se avanza con el desmonte en Nonogasta y se colabora con el municipio en la Curva de Tecnicagua, mientras que en el barrio Trapiche se efectúa limpieza de predios recreativos.

Etiquetas: la rioja vialidad provincial mantenimiento de rutas obras públicas tránsito conectividad
TL;DR

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