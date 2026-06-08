Cacho Luna respalda a Quintela y cuestiona la actitud del peronismo en La Rioja

Carlos Luna, Secretario del Consejo Económico y Social de La Rioja, critica el modelo económico del país y exige un debate interno en el PJ antes de las elecciones de octubre. Destaca la necesidad de una autocrítica profunda y una postura unificada del partido para enfrentar los desafíos actuales.

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En un contexto de tensión política, el Secretario del Consejo Económico y Social de La Rioja, Carlos “Cacho” Luna, realizó un análisis crítico del modelo económico argentino, al que calificó de “destrucción de la producción”. En declaraciones a MEDIOS RIOJA, instó a un debate interno profundo dentro del Partido Justicialista (PJ) de cara a las elecciones de octubre.

Luna vinculó la situación económica actual con el conflicto entre el gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Economía Luis Caputo, resaltando que se trata de una continuidad de modelos que han llevado a Argentina a una dependencia económica constante. El funcionario también se autocrítica, señalando que el peronismo ha sido condescendiente con procesos que han fomentado el endeudamiento y la desindustrialización.

Consideró que la postura del gobernador Quintela es un camino necesario y no debe ser interpretada como un acto de venganza, sino como una búsqueda de la verdad. Además, calificó de “curiosa” la reacción del ministro Caputo, a quien describió como parte del “elenco estable” de la política argentina. Luna enfatizó la urgencia de fortalecer el PJ y propuso un debate interno antes de definir una postura uniforme ante las elecciones.