Lunes, 8 de Junio 2026
Política

Cacho Luna respalda a Quintela y cuestiona la actitud del peronismo en La Rioja

Carlos Luna, Secretario del Consejo Económico y Social de La Rioja, critica el modelo económico del país y exige un debate interno en el PJ antes de las elecciones de octubre. Destaca la necesidad de una autocrítica profunda y una postura unificada del partido para enfrentar los desafíos actuales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 37 min 2 min de lectura
Cacho Luna respalda a Quintela y cuestiona la actitud del peronismo en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En un contexto de tensión política, el Secretario del Consejo Económico y Social de La Rioja, Carlos “Cacho” Luna, realizó un análisis crítico del modelo económico argentino, al que calificó de “destrucción de la producción”. En declaraciones a MEDIOS RIOJA, instó a un debate interno profundo dentro del Partido Justicialista (PJ) de cara a las elecciones de octubre.

Luna vinculó la situación económica actual con el conflicto entre el gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Economía Luis Caputo, resaltando que se trata de una continuidad de modelos que han llevado a Argentina a una dependencia económica constante. El funcionario también se autocrítica, señalando que el peronismo ha sido condescendiente con procesos que han fomentado el endeudamiento y la desindustrialización.

Consideró que la postura del gobernador Quintela es un camino necesario y no debe ser interpretada como un acto de venganza, sino como una búsqueda de la verdad. Además, calificó de “curiosa” la reacción del ministro Caputo, a quien describió como parte del “elenco estable” de la política argentina. Luna enfatizó la urgencia de fortalecer el PJ y propuso un debate interno antes de definir una postura uniforme ante las elecciones.

Etiquetas: la rioja carlos luna elecciones partido justicialista política economía
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4316 articles →

Artículos relacionados

Reformas en el Congreso: el Gobierno busca consenso político esta semana.

Proyecto de Lourdes Ortiz busca proteger a menores de abusos económicos

Martín Menem confirma que el velorio del Indio Solari se realizará en otro lugar

La oposición riojana demanda claridad financiera ante el rechazo a los BOCADE

Verónica Michelli avanza hacia la justicia federal tras aprobación en el Senado

Córdoba se moviliza por justicia: Ni Una Menos exige respuestas ante femicidios recientes

Diputados rinden homenaje a Lázaro Fonzalida en una sesión especial este jueves

Protocolo único en La Rioja: nuevas medidas para combatir la violencia de género

La Rioja se plantea acciones legales por obstáculos a proyecto minero clave
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar