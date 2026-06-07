Domingo, 7 de Junio 2026
Policiales

Detenidos dos sospechosos tras el robo de computadoras en Vinchina

La Policía recuperó dos computadoras robadas en Vinchina y detuvo a dos jóvenes tras una denuncia. La rápida acción generó alivio en la comunidad preocupada por la inseguridad.

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La Policía recuperó computadoras robadas en un operativo realizado en Vinchina, donde se detuvo a dos jóvenes sospechosos. La intervención se llevó a cabo tras la denuncia de una mujer de 38 años sobre el robo de equipos informáticos del Núcleo Tecnológico de Información, perteneciente a la municipalidad.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron daños en una ventana y la rotura de vidrios, además del faltante de dos computadoras y sus cargadores. Gracias a las averiguaciones y la rápida acción policial, se logró recuperar la totalidad de los elementos sustraídos en una vivienda del barrio 29 de Mayo.

Una vecina colaboró entregando los equipos, que fueron secuestrados en presencia de testigos para su restitución a los propietarios. Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional, mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

El operativo fue llevado a cabo por la Comisaría de Vinchina y la Oficina de Sumario Judicial, instituciones que han intensificado sus esfuerzos en materia de seguridad, lo que ha sido valorado positivamente por la comunidad preocupada por la inseguridad en la zona.

Etiquetas: vinchina policía robo computadoras inseguridad comisaría de vinchina
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