Motociclista sufre graves lesiones tras accidente en Avenida Santa Rosa

Un accidente en la Avenida Santa Rosa dejó a un motociclista con fracturas tras un choque con otro rodado. La necesidad de reforzar la seguridad vial es urgente ante el aumento de circulación.

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Un accidente en la Avenida Santa Rosa dejó a un motociclista con múltiples fracturas. El choque ocurrió cuando un hombre, identificado como Sánchez, intentó realizar un giro en "U" mientras circulaba en una motocicleta Corven 110 cc. Este giro fue el motivo del impacto con otro motociclista, Barrera, que manejaba una Zanella 110 cc en sentido opuesto.

Como resultado del impacto, el conductor de la Corven cayó al suelo, sufriendo heridas de diversa gravedad. En contraste, Barrera logró despegarse de su motocicleta antes de la colisión y resultó ileso. El incidente, que tuvo lugar en una de las avenidas más concurridas de la capital provincial, provocó un gran despliegue de servicios de emergencia, con la intervención del personal de Emergencias Médicas de la Base 04, dirigido por la Dra. Carrizo.

El herido fue trasladado de inmediato a un hospital local para recibir atención médica más compleja. Además, se realizaron las correspondientes actas de Seguridad Vial y se sometió al conductor de la Zanella a un test de alcoholemia, el cual resultó negativo. Este suceso pone de relieve la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en la ciudad, dado el aumento en la circulación de motocicletas y automóviles.