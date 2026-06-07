Domingo, 7 de Junio 2026
Policiales

Persecución policial en La Rioja capital: conductor alcoholizado detenido tras fuga

Un conductor fue demorado tras una persecución en la Capital, con un test de alcoholemia positivo de 1,87 gramos de alcohol en sangre. El vehículo fue secuestrado.

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Un hombre fue demorado tras un incidente de conducción con alcoholemia positiva en la Capital. El episodio se inició a las 07:20, cuando se reportó una camioneta detenida en la intersección de avenida Ramírez de Velasco y Cabo Primero Rodríguez, bloqueando el tránsito vehicular.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron al conductor aparentemente dormido dentro del vehículo. Al notar la presencia de la policía, el hombre intentó huir, lo que provocó una persecución por varias calles de la ciudad. Durante su escape, el vehículo chocó contra un móvil policial, causando daños materiales, antes de ser finalmente detenido en avenida Ramírez de Velasco y calle Andorra, en el barrio San Vicente.

Después de ser demorado, se le realizó un test de alcoholemia, que resultó positivo con 1,87 gramos de alcohol en sangre. La intervención judicial determinó que el hecho no constituyó un delito penal, clasificándose como una infracción contravencional. El vehículo fue secuestrado y llevado por personal de tránsito, y el conductor fue notificado sobre la causa.

Etiquetas: argentina tránsito accidente de tránsito alcoholemia seguridad vial policía
TL;DR

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