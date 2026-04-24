Viernes, 24 de Abril 2026
Operativo especial en Chilecito: seguridad vial reforzada para el “Big Rally”
Policiales

Operativo especial en Chilecito: seguridad vial reforzada para el “Big Rally”

La Policía de la Provincia implementó un operativo de seguridad en Chilecito durante el “Big Rally”, controlando el acceso y garantizando la seguridad de participantes y turistas. Se recomienda precaución al circular por la zona.

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Este jueves, la Unidad Regional II de la Policía de la Provincia implementó un operativo de seguridad en el acceso norte de Chilecito, coincidiendo con el evento automovilístico “Big Rally (by Autiq Cars)”. El control se estableció en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta de la Producción, un área estratégica para el ingreso a la ciudad.

El objetivo principal del operativo fue asegurar el orden vial y la seguridad de los participantes, turistas y vecinos. Personal de la U.R. II realizó tareas de control de documentación y prevención de siniestros viales, ante la gran afluencia de vehículos de alta gama vinculados al evento. Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución y seguir las indicaciones del personal policial.

Este operativo forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno provincial para garantizar la seguridad en eventos de gran magnitud. La colaboración entre la policía, organizadores y la comunidad local es esencial para el éxito del rally y el mantenimiento del orden público durante las actividades.

Etiquetas: chilecito operativo de seguridad big rally tránsito gobierno provincial prevención de siniestros viales
TL;DR

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