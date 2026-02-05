Jueves, 5 de Febrero 2026
Confirman pericias de ADN en el homicidio de Barrionuevo en Chilecito
Confirman pericias de ADN en el homicidio de Barrionuevo en Chilecito

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Chilecito confirmó la pericia de ADN en un caso de homicidio agravado, rechazando la oposición de la defensa. La decisión se tomó tras la muerte de Herman Gabriel Barrionuevo en julio de 2025, vinculando al imputado, Sergio Luis Cooper, con antecedentes penales. La medida busca esclarecer los hechos en un proceso penal de alta gravedad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 45 min
El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1, ubicado en Chilecito, ha decidido mantener la realización de una pericia de ADN en una causa de homicidio doblemente agravado, desestimando la oposición presentada por la defensa del imputado. La resolución fue emitida el 4 de febrero de 2026, en el contexto de una investigación sobre un asesinato ocurrido en julio de 2025.

La defensa del imputado, Sergio Luis Cooper, argumentó que su cliente no consentía la extracción de muestras biológicas solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el juez Alberto Marcelo Carrizo concluyó que la prueba de ADN es esencial para esclarecer los hechos, considerándola una medida razonable y adecuada a las normativas vigentes.

Cooper, un sanjuanino con antecedentes penales, fue detenido tras el homicidio de Herman Gabriel Barrionuevo, y enfrenta cargos por un crimen que incluye agravantes de alevosía y finalidad criminis causae. Además, Cooper tenía un pedido de captura vigente en San Juan por un delito de robo agravado.

