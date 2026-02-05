Confirman pericias de ADN en el homicidio de Barrionuevo en Chilecito

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1, ubicado en Chilecito, ha decidido mantener la realización de una pericia de ADN en una causa de homicidio doblemente agravado, desestimando la oposición presentada por la defensa del imputado. La resolución fue emitida el 4 de febrero de 2026, en el contexto de una investigación sobre un asesinato ocurrido en julio de 2025.

La defensa del imputado, Sergio Luis Cooper, argumentó que su cliente no consentía la extracción de muestras biológicas solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el juez Alberto Marcelo Carrizo concluyó que la prueba de ADN es esencial para esclarecer los hechos, considerándola una medida razonable y adecuada a las normativas vigentes.

Cooper, un sanjuanino con antecedentes penales, fue detenido tras el homicidio de Herman Gabriel Barrionuevo, y enfrenta cargos por un crimen que incluye agravantes de alevosía y finalidad criminis causae. Además, Cooper tenía un pedido de captura vigente en San Juan por un delito de robo agravado.