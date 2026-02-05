Jueves, 5 de Febrero 2026
Padre de La Rioja enfrenta embargo millonario por deudas alimentarias
Policiales

Padre de La Rioja enfrenta embargo millonario por deudas alimentarias

Un padre fue procesado por incumplir la cuota alimentaria de sus dos hijos adolescentes, con un embargo de $1.200.000. La decisión judicial subraya la importancia de cumplir con las responsabilidades familiares.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un padre ha sido sometido a un embargo millonario por incumplir con la cuota alimentaria de sus dos hijos adolescentes. Esta resolución fue emitida el 2 de febrero de 2026 tras una denuncia de la madre, quien argumentó que el padre no cumplió con los pagos acordados en noviembre de 2024 durante una mediación familiar.

La evidencia presentada demuestra que el imputado solo realizó pagos parciales y tuvo largos períodos de incumplimiento. La jueza que analizó el caso confirmó la existencia de pruebas que respaldan la denuncia, incluyendo el acta de mediación, informes bancarios y constancias de deuda alimentaria.

En su fallo, se subrayó que la obligación alimentaria abarca no solo un pago económico, sino también aspectos esenciales para el desarrollo de los menores. El imputado, a pesar de conocer su responsabilidad legal, no proporcionó los medios necesarios para la subsistencia de sus hijos, lo que constituyó un delito según la Ley 13.944. Se dictó un auto de procesamiento y se ordenó un embargo sobre sus bienes por hasta $1.200.000.

Se procedió también a notificar y librar los oficios correspondientes, sentando un precedente en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Etiquetas: argentina alimentación obligación alimentaria derecho de familia justicia procesamiento
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1492 articles →

Artículos relacionados

Confirman pericias de ADN en el homicidio de Barrionuevo en Chilecito

Detienen a un delincuente tras robo en una vivienda de la Capital riojana

Padres enfrentan cargos por utilizar a su hija para el tráfico de drogas en el penal
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar