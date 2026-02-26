Crueldad en Chepes: cuatro perros envenenados y asesinados en un acto de maltrato animal

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un incidente de maltrato animal ha movilizado a las autoridades de la Unidad Regional VI en respuesta a la denuncia de una matanza de perros en un domicilio del B° Centro. La denuncia fue realizada por una vecina el miércoles al mediodía, alrededor de las 12:30 horas, en la intersección de las calles José María Paz y Apolinario Tello.

Martha Mercado de Vargas, propietaria de la vivienda, reportó que cuatro de sus perros fueron encontrados sin vida en su propiedad. Según su relato, los animales estaban atados en el patio al momento de su muerte, lo que ha generado alarma entre los vecinos. Personal de Sumario Judicial llegó al lugar para realizar un relevamiento fotográfico; sin embargo, no se encontraron sustancias tóxicas ni elementos sospechosos, ya que la dueña había limpiado el patio antes de la llegada de los peritos.

La gravedad del evento llevó a que Mercado fuera invitada a la Comisaría de Distrito para formalizar la denuncia penal. Este procedimiento es fundamental para esclarecer el caso y determinar responsabilidades. La comunidad ha manifestado su preocupación por este episodio, resaltando la importancia de proteger los derechos de los animales y la necesidad de una legislación más estricta sobre el maltrato animal.

Las autoridades han recomendado implementar medidas preventivas y campañas de concientización para evitar que tales situaciones se repitan. La colaboración entre organizaciones protectoras de animales y la ciudadanía es crucial para promover el bienestar animal en la región.